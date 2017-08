NEW YORK – Vi siete mai chiesti che cosa potrebbero pensare gli altri passeggeri della metropolitana o dell’autobus di fronte a dei titoli di libri particolarmente strani, come “Lezioni di anilingus” o “Come trattenere una scoreggia”? Beh, se volete vedere le reazioni della gente, eccole qui.

Le ha raccolte il comico americano Scott Rogowsky, che è salito su un treno della metropolitana di New York durante l’ora di punta e si è messo a leggere alcuni volumi dai titoli a dir poco imbarazzanti. Nel frattempo qualcuno ha ripreso le reazioni degli altri passeggeri alla vista di quei libri: risolini, sguardi imbarazzati, occhiate di disapprovazione.

Tra i libri ostentati al pubblico ci sono titoli come “Lezioni di anilingus”, “Il Mein Kampf per bambini”, “Come trattenere una scoreggia”, “101 peni. Allungamento: consigli per casa, ufficio, per strada”, “Trump. L’arte di scopare tua moglie”, “Tassidermia umana: una guida per principianti”, “1000 posti dove andare prima di essere uccisi dall’Isis” e “Non è p***o. Fatti gli affari tuoi”.