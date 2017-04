LIVERPOOL – Un buttafuori prende a pugni in faccia una donna. L’incidente è avvenuto su Matthew Street a Liverpool ed è stato postato su Twitter finendo poi su YouTube. La donna, che indossa tacchi alti, si dirige di corsa verso il buttafuori che le rifila un cazzotto e lei, dopo il duro in faccia inciampa riuscendo a non cadere all’indietro.

Il filmato, scrive il Daily Mail, è già stato rilanciato più di 1.600 volte ed ha ricevuto circa 2mila mi piace su Twitter.