LONDRA – La cucina britannica è pesante e ricca di grassi a partire dal celebre breakfast di uova fritte, bacon, salsicce, black pudding (sanguinaccio), e fagioli. Il tutto finisce nelle fogne dove alla fine si è accumulata in una mostruosa massa a forma di palla di 130 tonnellate di grasso solidificato, di 250 metri di diametro. Una sorta di ‘blob’ bianco e non nero che sta ostruendo i condotti realizzati nell’epoca vittoriana nel quartiere di Whitechapel, a nord-est della Torre di Londra.

A dare l’allarme, la Thames Water, la società che gestisce l’acqua e le fogne nella capitale britannica, i cui ingegneri hanno stimato che ci vorranno almeno 3 settimane per rimuovere questa ostruzione che ha ormai raggiunto la consistenza di una roccia, soprannominata “Fatberg” ossia, iceberg di grasso.

“Questo ‘fatberg’ è il più grande mai visto (ad aprile del 2015 uno di soli 10 tonnellate venne scoperto nella fogna di Kingston, zona sud-ovest di Londra, e ci vollero 2 mesi e 400.000 sterline per rimuoverlo, ndr). Qui un video del primo ‘ritrovamento’ nelle fogne, due anni fa.

È un mostro e ci vorranno macchinari potenti e tanti uomini per rimuoverlo sia per le sue dimensioni che per la consistenza che la temperatura delle acque fognarie ha fatto diventare simile alla roccia”, ha chairire Matt Rimmer della Thames Water, spiegando che “di fatto si tratta di spaccare una massa di cemento delle stesse dimensioni. La cosa frustrante è che si tratta di qualcosa di totalmente evitabile perchè causato da chi getta nel gabinetto grassi, olio e lubrificanti”.

È previsto che una squadra di 8 persone riuscirà a rimuovere tra 20 e 30 tonnellate al giorno del ‘fatberg’ utilizzando getti ad alta potenza diretti da manichette verso la massa di grasso, l’unico modo per incidere il ‘fatberg’ ed asportarne porzioni più piccole che saranno a loro volta risucchiate in cisterne. Per Thames Water si tratta della sfida più grande ma in media ogni ora i loro tecnici vengono impiegati per rimuovere 3 ostruzioni di grasso o 5 fatte di altre materie nelle fogne di Londra. Solo per questa attività di disostruzione delle fogne la società spende 1 milione di sterline l’anno.