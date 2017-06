YOUTUBE Lorenzo Baldassarri, brutta caduta in Moto 2 ad Assen

ASSEN – Lorenzo Baldassarri, bruttissima caduta durante le qualifiche del Gp d’Olanda nella classe Moto2 ad Assen. Il pilota italiano del team Forward Racing è stato disarcionato dalla moto ed è stato catapultato violentemente a terra. Attimi di paura, ma secondo quanto comunicato dalla direzione di gara Baldassarri è cosciente. Il pilota è stato immobilizzato e caricato sull’ambulanza. Le qualifiche sono state sospese.

La Gazzetta dello Sport racconta come è andata:

Sessione sospesa con bandiera rossa e immediato arrivo dei soccorsi, che hanno provveduto a raggiungere il pilota, fermo a terra, privo di conoscenza. Dopo pochi minuti di apprensione il primo riscontro: “Pilota cosciente”. Baldassarri è stato prima portato in ambulanza al centro medico, poi in ospedale per una Tac per ulteriori accertamenti. I primi riscontri paiono confortanti: si tratterebbe di un trauma cranico commotivo con dolore a una caviglia. Dovrebbe restare in osservazione in ospedale almeno fino a domenica mattina. Poteva andare molto peggio, insomma.