YOUTUBE Love Virginia, Actually: la parodia con la Raggi e Di Battista

ROMA – Love Virginia, Actually: è il nome della parodia su Virginia Raggi e Alessandro Di Battista che sta spopolando su YouTube. L’autore è Giorgio Croce Nanni, regista romano che in passato era già stato celebre come “stalker di Alemanno”.

“Il M5S è come Beautiful, una soap opera di successo capace di catalizzare tutti, dagli illusi che ci credono o semplicemente pensano di poter recitare prima o poi la loro parte, a coloro che grazie a esso salvano le testate giornalistiche che poi rivendicano come indipendenti, a quelli infine che lo criticano, consapevoli che in fondo, purtroppo, molto meglio non c’è, o per lo meno di sicuro c’è poco di così divertente e talora esilarante. Credo che Virginia Raggi non sia il problema del M5S, ma la sua creazione migliore, l’unica che merita l’oscar come migliore attrice protagonista, tra molti non protagonisti, che ci provano”. Lo dichiara la senatrice ex M5S Serenella Fucksia ora iscritta al gruppo Misto.

“D’altra parte – sottolinea la parlamentare – se un certo programma d’avanguardia da cinema d’essai si è trasformato in una soap opera comoda nei salotti televisivi, un tempo tanto avversati, con un epilogo tutto ‘chiagni, ridi e fotti’ è stato perché qualcuno così ha voluto. È molto più facile fare numero e incassare con propaganda e spettacolo che con perle di amara verità e impegnativa saggezza. Parlando di opportunismo, che passato il sogno è oggi il vero motore trainante del regime a 5 stelle, Seneca scriveva ‘Chi bada esclusivamente al proprio interesse e per questo si impegna in un’amicizia, sbaglia di grosso. Finirà come ha cominciato’. Si può continuare a sorridere – conclude Fucksia – ma è sbagliato pensare che il ‘non fare’ e il ridere possano essere alla lunga sempre senza danno. Prima o poi il ritorno alla realtà sarà d’obbligo e allora volenti o nolenti occorrerà mettere lo zaino in spalle e pedalare”.