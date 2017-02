YOUTUBE Luca Laurenti imita Barbara D'Urso a Avanti un altro. E Paolo Bonolis...

ROMA – Luca Laurenti con parrucca scimmiotta Pomeriggio Cinque: Paolo Bonolis nella puntata di lunedì 6 febbraio di Avanti Un Altro, lancia delle stoccate non troppo velate alla conduttrice Barbara D’Urso. Durante il game show, ad un concorrente capitano delle domande circa la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Luca Laurenti si lancia in un’esilarante imitazione della D’Urso e alla fine del quiz, il conduttore romano ringrazia Barbara D’Urso (alias il maestro Laurenti) e dichiara con sferzante ironia: “Questa è la prima volta che mi presenta, tendenzialmente non lo fa. Grazie per lanciarci ogni sera dalla tua trasmissione e dire che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina e sempre gentile”.