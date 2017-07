YOUTUBE Mamma incinta investe ladro che le ha rubato la borsetta

ASHEVILLE – La 26enne Christine Braswell, incinta al quinto mese, ha falciato col suo suv Robert Raines che poco aveva rubato la sua borsa rimasta all’interno della sua auto. Il video drammatico pubblicato su Youtube, mostra il momento finale dell’inseguimento. La donna ha infatti cominciato a seguire Raines a piedi per poi continuare con l’auto dato che, a causa della gravidanza, non riusciva a correre veloce.

Braswell al notiziario di ABC 13 ha raccontato: “‘Non avevo intenzione di lasciarlo andare via . Tutto questo non è giusto”. I testimoni hanno detto di aver visto l’uomo saccheggiare il suv prima di scappare. l’uomo è stato colpito da dietro: in quel momento, la borsa vola in aria.

Il ladro è stato portato in ospedale e medicato per le lievi ferite subite. E’ stato accusato di violazione di domicilio, furto e reati alla proprietà. Braswell, che sostiene l’uomo le abbia rotto anche gli schermi del suo iPad e telefono, è stata anch’essa denunciata per aggressione, avvenuta nello specifico con la macchina, considerata in questa circostanza, al pari di un’arma.