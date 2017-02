YOUTUBE Mariah Carey brucia abito nozze da 250mila dollari

LOS ANGLEES – Mariah Carey non sposa più il miliardario 49enne James Packer e l’abito da sposa che avrebbe dovuto indossare finisce in cenere nel suo ultimo video “I Don’t”. La cosa fa però discutere dato che si tratta di un Valentino da 250mila dollari. Il video è stato girato nella casa di Calabasas a Los Angeles, in cui lei e Packer vivevano insieme.

Tre mesi dopo la rottura con l’imprenditore, sembra che la cantante abbia già un nuovo amore: si tratta del ballerino e coreografo 33enne Bryan Tanaka più giovane di lei di 13 anni. I due si conoscono da molti anni perché nel 2006 Bryan aveva partecipato all’Adventures of Mimi tourdella Carey. Tanaka, a “E!News ha parlato della sua epserienza lavorativa con la cantante: “Lei ha visto qualcosa in me che io in un primo momento non ho visto”, ha raccontato.