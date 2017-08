MILANO – Si getta sul cofano di un furgone con l’intenzione di fermarlo, pensando che sia stato rubato, ma sbaglia mezzo. E’ finito in un nulla di fatto l’eroico tentativo di un giovane nordafricano di arrestare i ladri di un furgoncino bianco nell’hinterland milanese.

Tutto è accaduto in pochi minuti la mattina del 26 luglio, racconta Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera. Il giovane si trovava in auto nell’area di servizio di Muggiano, in Tangenziale Ovest, quando ha visto un gruppo di nomadi rubare un furgoncino bianco.

A quel punto è saltato sulla sua auto e si è messo ad inseguire il mezzo. Forse per alcuni chilometri è stato dietro a quello giusto, ma ad un certo punto lo ha perso di vista e si è ritrovato ad inseguire, inconsapevolmente, un altro furgone, che è riuscito a bloccare con la propria auto vicino a via Montegani, allo Stadera. Peccato che a bordo del mezzo ci fosse un ignaro lavoratore, come spiega il Corriere della Sera.