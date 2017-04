YOUTUBE Minuto di silenzio per Oliveira, ma l’attaccante è in campo: gaffe clamorosa speaker stadio in Brasile

SAN PAOLO – L’ex giocatore del Milan Ricardo Oliveira ora gioca nella squadra brasiliana del Santos. Prima dell’incontro con il Santa Fe, lo speaker locale ha chiesto un minuto di silenzio in suo ricordo.

Peccato che l’attaccante brasiliano fosse regolarmente in campo. Si è trattato quindi di una clamorosa gaffe. Subito dopo, lo speaker si è corretto: il minuto di silenzio doveva essere in ricordo del calciatore scomparso da poco Alexandre Carvalho. Su YouTube il video di quanto accaduto. Giocatori e tifosi sembrano non accorgersene.