YOUTUBE Monaco di Baviera: uomo di colore trascinato fuori dal treno con la forza

MONACO – Un uomo di colore viene portato fuori con forza da un treno a Monaco di Baviera. Protagonisti di questo video che ha provocato polemiche soprattutto sui social, sono due guardie di sicurezza .

Le immagini, girate martedì 27 giugno dalla giornalista serba Natalija Miletic, hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. L’opinione pubblica si è divisa in due parti: per alcuni le guardie tedesche hanno usato una forza eccessiva, altri hanno giustificato l’azione.

L’uomo, a quanto pare, aveva rifiutato di mostrare il suo documento di identità. La Deutsche Bahn intanto, in attesa di chiarire la vicenda ha sospeso i due agenti coinvolti.