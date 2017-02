YOUTUBE Montecorvino Rovella: Madonna che piange sangue, Giulio Massa e Padre Pio

MONTECORVINO – La Madonna di Montecorvino Rovella è diventata un caso nel paese della provincia di Salerno. La statua è di proprietà di Giulio Massa e si dice che pianga sangue. Anzi, anche il bambinello Gesù posto ai piedi della Vergine Maria pare che pianga sangue. E non è tutto: ci sono video su YouTube in cui pare che la voce di Padre Pio si manifesti per bocca di Massa. Un vortice mistico-religioso che ha mandato nel caos la provincia campana, attirando la curiosità anche di numerosi fedeli da zone limitrofe e non solo. Oltre che, inevitabilmente, il solito can can mediatico che si manifesta in questi casi.

Scrive Voce Di Napoli:

La lacrimazione della statua della Vergine Maria è stata così raccontata: “Giulio stava raccogliendo, per i sacerdoti del Brasile, un po’ dell’olio che da anni essuda dal viso della statua quando, come accaduto già altre volte a partire dal 1 dicembre 2015, è iniziata la lacrimazione. Come accaduto ieri per la statuina di Gesù Bambino, anche oggi, il sangue scaturito dal volto della statua della Mamma Celeste, era misto ad acqua, questo ha un significato ben preciso nella liturgia“.

Francesco Piccolo su Occhio di Salerno racconta chi è Giulio Massa: