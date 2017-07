YOUTUBE Noto, corsa clandestina cavalli. Due denunce: l’ombra della mafia

SIRACUSA – Uno sciame di motorini percorre la provinciale tra Noto e Canicattini (provincia di Siracusa) suonando all’impazzata il clacson. In mezzo agli scooter (su cui si viaggia anche in tre e senza casco) ci sono due cavalli e calesse, che galoppano mettendo in scena dei testa a testa.

Le auto che arrivano in senso contrario ad accostare. Le immagini sono ora finite in mano alla polizia, dopo che sono state pubblicate sui giornali locali, sul Corriere della Sera e su Facebook e YouTube.

Il commissariato di Noto ha denunciato due persone ed avviato un’indagine che potrebbe portare a ulteriori conclusioni, dato che le persone denunciate sarebbero in stretti rapporti con esponenti locali della malavita organizzata e perché le centinaia di persone che accompagnano i cavalli nella loro gara sono molto probabilmente scommettitori di una giocata clandestina.

Scrive il Corriere della Sera che pubblica anche uno dei video: