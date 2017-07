YOUTUBE Olanda, corsa senza vestiti: i giornalisti in studio non smettono di ridere

AMSTERDAM – Momenti di ilarità imbarazzante durante il telegiornale nei Paesi Bassi. I giornalisti Daphne Lammers e Toine Peters, conduttori della rete olandese RTL4, mandano in onda un servizio sul Festival di Roskilde, in Danimarca, in cui non sono stati censurati i corridori n**i in gara, e scoppiano a ridere. Ma ridono così di gusto da non riuscire a fermarsi, soprattutto Lammers.

Anche al rientro in studio, alla fine del servizio, i conduttori provano a riprendersi e ad essere seri, ma invano. Si scusano con i telespettatori, ma non riescono a fare a meno di ridere.

Nato nel 1971, il Roskilde Festival è il più vecchio, grande ed importante festival musicale dell’Europa continentale, secondo per dimensioni nel mondo solo al Glastonbury Festival in Inghilterra. Si svolge a Roskilde, città della Danimarca da cui prende il nome.

Oltre ad una selezione musicale all’avanguardia che ruota attorno alla musica contemporanea indipendente ma si estende al jazz, all’elettronica, alla world-music e a pressoché ogni genere musicale, il festival presenta tutta una serie di attività collaterali quali cinema, performance-art, poetry slam, ed altro tra cui la maratona nudista (Roskilde naked run).