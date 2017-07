GARLASCO – Massimo Piazza ha u****o Jader Sherbini con un solo colpo di pistola. L’omicidio avvenuto a Garlasco lunedì 10 luglio, è la tragica conclusione di una lite iniziata con qualche spintone e qualche schiaffo e terminata con il colpo che ha u****o il trentenne fuori dal Ciccio’s Pub. Ed è stata proprio la telecamera di sorveglianza del bar a riprendere la dinamica dell’omicidio.

Sgherbini è stato u****o a piazza Unità d’Italia per una questione di soldi. Il movente è emerso al termine degli interrogatori che si sono susseguiti tutta la notte e che hanno interessato i presenti al bar al momento dell’agguato. Massimo Piazza, quarantatreenne di Abbiategrasso, è stato fermato dai carabinieri proprio nel paese della vicina provincia di Milano. la sua Alfa 159 nera è stata intercettata a un posto di blocco dei carabinieri. L’uomo ha precedenti per droga. Anhe Jader Sgherbini aveva precedenti per droga: coinvolto a marzo nell’operazione “Cave Canem 2” dei carabinieri di Vigevano, nella sua abitazione erano stati trovati una quindicina di grammi di cocaina. Per questo era stato arrestato in flagranza, aveva patteggiato 6 mesi ed era tornato subito in libertà.