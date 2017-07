YOUTUBE Papà in tribunale, il giudice al figlioletto: “Decidi tu la pena”

PROVIDENCE – Il papà compare davanti al giudice, accompagnato dal figlioletto di 5 anni. E il giudice spiazza tutti e fa decidere al bimbo la multa che spetta al padre. La decisione del piccolo è ancora più sorprendente. Il video girato nell’aula del tribunale cittadino a Providence, Rhode Island, ha fatto il giro del web.

Il giudice Frank Caprio è piuttosto noto per le sue sentenze assennate e giudiziose: è meticoloso e prima di prendere le sue decisioni snocciola ogni aspetto della vicenda che è chiamato a dirimere. Così ha fatto quando ha visto il piccolo Jacob, accanto al padre nella sua aula di Tribunale. L’uomo era stato invitato a comparire per una piccola violazione del Codice della Strada. Il giudice ha pensato allora di invitare il bimbo a sedere sulle sue ginocchia e fargli qualche domanda per conoscere anche, indirettamente, l’imputato.

“Cosa vorresti fare da grande?”, gli ha domandato. “Il cuoco”, risponde lui. Poi il giudice spiega al bambino che il suo papà aveva parcheggiato la macchina sul lato sbagliato di una strada. Che genere di punizione gli daresti?, gli domanda sottoponendogli tre opzioni: una da 90 dollari, una da 30 oppure nulla. E il bimbo inaspettatamente risponde 30, scegliendo una via di mezzo.