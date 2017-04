VIBO VALENTIA – Fedeli sconcertati a Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, quando l’antica statua è collassata, rovinando al suolo nel corso della tradizionale rappresentazione locale, l’Affruntata. Un evento che viene interpretato come un cattivo presagio.

La statua della Vergine Maria, portata come di consueto a spalla dai fedeli per le strade del comune calabrese, si è spezzata all’altezza del busto nel corso della rappresentazione dell’incontro con il Cristo risorto. E l’atmosfera di festa si è immediatamente spenta.

Come scrivono i media locali, più di qualche presente sarebbe scoppiato in lacrime, quasi che la triste circostanza, possa essere foriera di cattivi presagi. Alla fine la statua spezzata, con gli arti recisi, ha continuato accanto a procedere per le strade del Paese, acconto a quelle del Signore e di San Giovanni. Le cause del cedimento potrebbero essere da attribuire alle condizioni dell’antica statua che, probabilmente, a causa delle sollecitazioni alle quali è stata sottoposta, ha collassato inaspettatamente.