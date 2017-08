FIRENZE – Anche se il campionato non comincerà prima del 19 agosto già siamo in clima. In un video registrato su una spiaggia toscana infatti è andata in scena la presa in giro che rischia di diventare la più virale dell’estate, con un malcapitato turista che cammina sul bagnasciuga indossando la maglia della Juventus. Davanti a lui si buttano a terra in due e gli altri gli dicono tra le risate: “Rigore! Rigore per la Juve!”.