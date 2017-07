MANCHESTER – Paul Pogba lancia la giornalista Alexis Nunes in piscina. La reporter di Espn stava intervistando il giocatore francese e Romelu Lukaku, neo acquisto del Manchester United (la squadra in cui gioca l’ex calciatore della Juventus).

Alexis stava intervistando i due giocatori nella villa di Beverly Hills in cui Pogba sta trascorrendo le vacanze in attesa del ritiro estivo dei Red Devils allenati da Josè Mourinho. A un certo punto la giornalista sfida i due alla morra cinese e alla fine lo scherzo di Pogba, che ride divertito insieme al suo nuovo compagno di squadra che assiste alla scenetta.

In questi giorni Lukaku è stato arrestato presso una villa di Beverly Hills, in California, dove si stava svolgendo una festa e gli agenti erano stati chiamati per il volume troppo alto della musica. Secondo il sito Tmz, al party sarebbe stato presente anche il neocompagno di squadra Pogba. L’episodio, risalente allo scorso fine settimana, è stato rivelato oggi dalla polizia. Il sergente Jay Kim ha precisato che, prima di procedere con il fermo, al giocatore erano stati rivolti almeno cinque inviti ad abbassare il volume e che poi non era stato ammanettato, né multato, né condotto alla stazione di polizia; dovrà tuttavia comparire davanti alla Corte superiore di Los Angeles il prossimo 2 ottobre. Sabato prossimo, in tour in Nordamerica, il Manchester United affronterà in amichevole i Los Angeles Galaxy.

L’attaccante belga, la passata stagione in forza all’Everton, è stato acquistato alla cifra record di 75 milioni di sterline, più altri 15 di bonus (84+17 in euro), che lo farebbero diventare il più pagato della storia della Premier, secondo in assoluto dopo Pogba. Nella scorsa stagione, Lukaku è stato il vice capocannoniere della Premier League con 25 gol.