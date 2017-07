MILANO – I sei infallibili metodi per far smettere di usare il telefono alla guida secondo i The Show, i due youtuber vincitori dell’ultima edizione di Pechino Express.

Il divertente video è stato realizzato per sensibilizzare su un problema molto diffuso e che crea l’ottanta per cento degli incidenti sulle nostre strade: l’uso del cellulare al volante.

Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, i due The Show, consigliano una cosa semplice: quando sei al volante #mettilovia.