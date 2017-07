YOUTUBE Polignano a Mare, acrobazie di tuffi dagli scogli: vince italiano De Rose

POLIGNANO A MARE – Polignano a Mare in provincia di Bari è nota per le sue scogliere, perfette per i tuffi. Lo sanno bene gli organizzatori del Red Bull cliff diving, che sono tornati nella città in cui è nato Domenico Modugno per una tappa della World series.

Da 27 metri di altezza, diversi campioni hanno partecipato ad una gara a cui hanno assistito migliaia di persone. E Polignano a Mare ha portato bene all’italiano Alessandro De Rose, arrivato primo classificato.

“Non mi rendo conto di quello che ho fatto e di quello che sta succedendo. Per me è un vero e proprio sogno che diventa realtà: raggiungere la mia prima vittoria in carriera proprio nella mia Italia, nel mio Sud. Ho sempre detto che Polignano e il suo pubblico caloroso hanno per me un significato e un’energia particolare e questa incredibile vittoria ne è la dimostrazione”. Così il cosentino Alessandro De Rose dopo aver vinto.

Nella tappa italiana del campionato mondiale di tuffi da grandi altezze, l’atleta azzurro ha battuto leggende come Orlando Duque e Gary Hunt, e superando i quotati americani David Colturi e Andy Jones. De Rose, pur gareggiando con tuffi dal coefficiente di difficoltà più basso degli avversari, ha ottenuto il primato grazie a un tuffo libero (coefficiente 4.7) che è stato premiato dai giudici.