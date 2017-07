YOUTUBE Riccardo Bellemo muore annegato a Chioggia a 19 anni

CHIOGGIA – Riccardo Bellemo muore annegato a 19 anni a Chioggia. Il giovane era andato a fare una gita nel tardo pomeriggio di domenica 23 luglio ed è morto annegato, in laguna, dopo essersi tuffato.

Il giovane era in compagnia di tre amici con i quali era partito a bordo di un barchino da Val Da Rio, il porto commerciale di Chioggia, per la classica gita fuori porta domenicale.

Come scrive Giulio De Polo su La Nuova Venezia

“Raggiunto un pontone in laguna, i quattro si sono tuffati, ma uno di loro non è riemerso in superficie. I tre hanno dato l’allarme, facendo accorrere sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori e un mezzo della Capitaneria di porto”.

“Dopo una breve ricerca, il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato e riportato in superficie. La tragedia è avvenuta poco dopo le 18. Verso le 20.30 il corpo è stato riportato a riva e trasferito nella camera mortuaria”.