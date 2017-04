YOUTUBE Russia, “sistemi di interferenze radio in grado di annientare la flotta Usa”

MOSCA – La Russia avrebbe messo a punto un sistema di interferenze radio tale da rendere nulli i segnali emessi dalle portaerei statunitensi, e avrebbe anche inviato navi a seguire quelle mandate da Donald Trump nel mare della penisola coreana, per cercare di dissuadere Kim Jong-un da nuove azioni militari.

Il sistema di interferenze è raccontato in un video postato anche online con un messaggio del presidente Vladimir Putin ai suoi nemici: “Non sono necessari costosi armamenti per vincere, basta un potente sistema di interferenze radio”.

Nel video si vede un cacciabombardiere a reazione SU-24 che mostra il suo equipaggiamento elettronico chiamato Kihbiny per annientare i sistemi di un cacciatorpediniere statunitense, rendendolo innocuo.

Nel filmato si parla anche di una tecnologia grazie alla quale la Russia sarebbe in grado di creare una sorta di cupola di interferenze radio in grado di non essere vista dagli aerei militari statunitensi. Il video mostra anche i tank russi in grado di evitare i missili grazie a tecniche di disturbo intenzionale di trasmissioni radio in grado di mandare fuori strada i razzi.

Il filmato è stato pubblicato proprio nei giorni in cui le tensioni tra Stati Uniti, Russia e Corea del Nord continuano ad aumentare.