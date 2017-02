YOUTUBE Saltereste da un trampolino di 10 metri? L’esperimento-documentario

Per il loro breve documentario intitolato “Ten Meter Tower” i registi svedesi Maximilien Van Aertryck e Axel Danielson hanno dato 30 dollari a 67 persone per tuffarsi per la prima volta da un trampolino di dieci metri in una piscina in Svezia.

Il filmato è stato condiviso dagli autori con il New York Times. Ten Meter Tower è un esperimento psicologico. L’esito è incerto e avvincente, quasi come un thriller.

“Volevamo documentare le persone di fronte ad una situazione difficile, fare un ritratto dell’essere umano costretto a fare i conti con le proprie paure” spiegano i registi. Ten Meter Tower è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2017.