ISTANBUL – Una scarica elettrica nella piscina del parco acquatico di Akyazi, a nord di Istanbul in Turchia, ha u****o 5 persone venerdì 7 luglio. Tra le vittime anche tre ragazzini di 12, 15 e 17 anni che stavano facendo il bagno in piscina quando all’improvviso sono stati folgorati. Subito sono intervenuti i soccorsi e le persone ferite sono state portate in ospedale, dove sono morte poco dopo.

In un video caricato su YouTube si vede il momento del tentativo di salvataggio delle cinque vittime e la corsa disperata all’ospedale dell’ambulanza intervenuta sul luogo dell’incidente.

Secondo la ricostruzione delle autorità, dopo che i tre ragazzini sono rimasti folgorati il proprietario del parco acquatico e suoi figlio si sono gettati in acqua per soccorrerli e sono rimasti folgorati a loro volta. I soccorritori li hanno poi estratti dall’acqua e praticato il massaggio cardiaco, ma le loro condizioni erano troppo gravi e sono deceduti una volta ricoverati in ospedale.

(Video da YouTube/Ruptly)