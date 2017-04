ROMA – Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno sbarrato ogni strada agli attaccanti del Barcellona. Una difesa di ferro che però si è divisa in un caso notato da pochi.

A pochissimi secondi dalla fine della partita di ritorno dei quarti contro il Barcellona, con ormai la qualificazione in tasca, i due compagni di squadra sono stati protagonisti di un piccolo screzio. Bonucci si avvicina a Messi per chiedere lo scambio delle magliette, Chiellini prova a intercettarlo e superarlo. Ma non c’è nulla da fare, ma il numero 19 lo allontana simpaticamente con un pugno e il difensore toscano ride e risponde con un puffetto.

E’ Bonucci ha portarsi a casa la maglia dell’attaccante argentino. Ai microfoni di Mediaset Premium chiarirà che la maglietta della Pulce è per il figlio.