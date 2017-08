ROMA – Il Var, acronimo di Video Assistant Referee, ha esordito nella Serie A. La “moviola in campo” è una novità assoluta che sarà in grado di aiutare gli arbitri nelle cosiddette “game-changing situations”, ossia le situazioni di gioco che possono cambiare una partita: assegnazione di gol e rigori, espulsioni o scambi di persona. Solo in questi quattro casi il direttore di gara può fermare l’azione, rivedere l’episodio sul monitor a bordo campo e poi prendere la decisione.

E se la stessa tecnologia stile “Truman Show” venisse applicata nella vita reale? A chiederselo sono I Sansoni, i due fratelli palermitani che realizzano video ironici. Ed ecco cosa accadrebbe se la fidanzata notasse il vostro sguardo proiettato su un’altra. E a letto? A spiegarci quello che accade sono sempre Fabrizio e Federico Sansone.