LOS ANGELES – L’attore Shia LaBeouf è stato arrestato per comportamenti molesti e in stato di ebbrezza. Non è la prima volta che l’attore viene arrestato e condotto in commissariato, dove stavolta è stato rilasciato su pagamento di una cauzione di 3500 dollari. Il video dell’arresto è stato ripreso dalla bodycam dell’agente che lo ha fermato e portato in macchina di peso.

L’attore, 31 anni, è stato arrestato nella città di Savannah in Georgia. LaBeouf prima si sarebbe avvicinato ad un poliziotto e gli avrebbe chiesto di accendergli una sigaretta, ma al rifiuto dell’agente l’attore “è diventato turbolento, utilizzando un linguaggio volgare in presenza di donne e bambini”, ha spiegato un ufficiale. “Gli è stato detto di lasciare la zona e ha rifiutato, diventando aggressivo nei confronti dell’agente, quando il poliziotto ha tentato di arrestarlo LaBeouf è fuggito al vicino hotel”.

A questo punto gli agenti hanno inseguito e arrestato l’attore, portandolo alla centrale di polizia e rilasciandolo dietro il pagamento di una cauzione di 3.500 dollari.

(Video da YouTube)