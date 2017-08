SIENA – Paura in piazza del Campo a Siena la notte tra mercoledì e giovedì 17 agosto. Un incendio si è sprigionato sulla sommità della Torre del Mangia, la torre civica del Palazzo comunale della città, mentre erano ancora in corso i festeggiamenti dell’Onda, la contrada che ha vinto il Palio dell’Assunta. Ancora ignote le cause dell’incendio, ma potrebbe essere stato scatenato da alcune candele ornamentali messe sui merli della torre.

Subito sono arrivati i vigili del fuoco, anche se il loro intervento è stato reso difficile dall’altezza della torre, ma ha scongiurato il peggio. Le fiamme sono state poi domate. Sono in corso accertamenti per individuare le cause e per completare l’opera di bonifica.

L’incendio potrebbe essere stato causato da alcune candele ornamentali poste sui merli della torre. A spiegarlo è lo stesso sindaco di Siena, Bruno Valentini, in un post su Facebook: “Sono in cima alla Torre del Mangia – scrive Valentini -, sembra che sia stata una o più ‘pignattelle’ (poste sui merli del Palazzo Pubblico e sulla Torre la notte del Palio) rovesciata dal vento ad appiccare le fiamme al tavolato di legno”.