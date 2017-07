ROMA – È chiamata “Soap Challenge” ed è una nuova pericolosa (e insana) moda che negli ultimi mesi si è propagata tra i più giovani. Il pericoloso “gioco” viene ripreso con una telecamera, mentre i protagonisti cantano una strofa precisa della canzone “Soap” di Melanie Martinez e dopo mettono in bocca il sapone. Per fortuna dopo sputano la sostanza, ma resta comunque una pratica pericolosa ed ingerire il sapone non è propriamente salutare.