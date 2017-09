TOKYO – Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Tokyo per un Boeing 777 della Japan Airlines diretto a New York dopo che un piccolo stormo di uccelli ha causato, in fase di decollo, la rottura di un motore. Momenti di paura per le 233 persone a bordo ma il pilota, con una rapida manovra, ha riportato il Boeing a terra.