ROMA – Sul web impazza la moda di trovare un luogo in cui alzare i piedi da terra, dopo che viene pronunciata la frase “the floor is lava”. Si tratta dell’ennesima sfida (come quella del “mannequin challenge“o quella del “Ice Bucket Challenge”) scoppiata grazie al web che sta facendo letteralmente impazzire i giovani.

La traduzione di The floor is lava” è “il pavimento è (fatto di) lava” e fa riferimento a quel gioco in cui, convinti dalla nostra fantasia che a terra ci fosse della lava incandescente, saltavamo su un divano o un letto di casa.

A quanto pare, il fenomeno virale è stato lanciato da una coppia di comici britannici. La “lava challenge” si è intanto diffusa a macchia d’olio e decine di utenti hanno pubblicato sul web le loro spesso imbarazzanti imprese per evitare di morire bruciati da un finto fiume di lava incandescente.

Il gioco è di per sé innocuo ma,come mostra il video che segue, potrebbe rivelarsi molesto per gli altri e potrebbe creare qualche problema se fatto in un negozio.