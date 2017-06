YOUTUBE Tira secchiata d’acqua e il fiume “erutta”: ecco perché e cosa rischia ora

DELAND – Maria McCormick sta facendo una gita insieme al marito sul fiume St John nella Contea Volusia della Florida. Ora però, suo marito Scott e lei rischiano 60 giorni di carcere per crudeltà verso gli animali.

La coppia ha infatti gettato in acqua la secchiata con lo scopo di disturbare dei dugonghi, mammiferi acquatici erbivori simili ai lamantini che vivono in ambienti marini costieri o in acque dolci della fascia tropicale. Dopo il getto d’acqua, i dugonghi vengono disturbati e il fiume sembra “eruttare”.

Il luogo è di fatto un’area protetta in cui vivono questi animali, scrive il Daily Mail. E ora McCormick e suo marito sono sotto inchiesta da parte dei funzionari statali.