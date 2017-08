GOLD COAST – Un grande ragno cacciatore si aggira su uno specchio di una casa in Australia. Il filmato è stato ripreso ed è finito sul Daily Mail. Siamo a Gold Coast in Australia: l’uomo che lo vede nel suo bagno prova a colpirlo. Il ragno è però più veloce e scappa andandosi a rintanare non si sa bene dove.

“Questo è ciò con cui dobbiamo convivere “ dice all’inizio del video il suo autore, riferendosi in questo modo ai suoi amici non australiani. Prima sbatte lo specchio diverse volte per far uscire l’animale allo scoperto. Il ragno però sembra restare rintanato. Alla fine esce, cade sul pavimento e scappa via. “Non so dove sia ora. È questa la parte peggiore” dice l’autore nella parte finale del video.

Il ragno cacciatore ha delle dimensioni davvero considerevoli. Come però scrive Wikipedia