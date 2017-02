YOUTUBE Unioni gay, il professore alla Boschi: “Dante la metterebbe all’Inferno”

PISA – Maria Elena Boschi riappare in pubblico e partecipa ad un dibattito pubblico all’Università di Pisa. Il tema sono le unioni civili, recentemente diventate legge. Gianni Fochi, chimico e divulgatore scientifico che per anni ha insegnato alla Normale di Pisa, attacca l’ex ministro delle Riforme:

“Mi sembra che lei equipari il concetto di diritto a quello di desiderio, anche ai desideri più distorti come quelli omosessuali. Penso che Dante la metterebbe con Semiramide che è che libito fé licito in sua legge”.

Maria Elena Boschi risponde a Fochi raccogliendo gli applausi della sala:

“Lei mi può mettere dove vuole all’Inferno, sarò sicuramente in compagnia interessante”.

Poi entra nello specifico, dicendo che

“non ha senso negare diritti a persone che hanno tutelata l’uguaglianza nella nostra Costituzione rispetto a qualsiasi uomo e donna”.

Il tema dell’incontro organizzato dalla Normale di Pisa era quello dei diritti della persona, tenuto il 6 febbraio in concomitanza con la giornata mondiale contro la mutilazione genitale femminile. Per questa ragione c’è stato un riferimento alla legge Cirinnà, della quale la Boschi è stata una ferma sostenitrice. La Boschi ha trattato poi il tema generale di come spesso le donne nella politica siano vittime di attacchi di genere.