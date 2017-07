YOUTUBE Uomo intrappolato dall’acqua in un garage: eroico salvataggio

PECHINO – Un uomo, rimasto intrappolato in un garage a causa delle inondazioni che hanno colpito la Cina, è stato salvato appena in tempo da un gruppo di soccorritori grazie a un tubo antincendio. E’ successo nella contea di Yangshuo, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang. I soccorritori hanno dapprima tentato invano di avvicinare all’uomo un estintore. Poi, uno di loro ha fissato un tubo antincendio sul proprio corpo per poter sorreggere il peso dell’uomo unito alla forza dell’acqua: fortunatamente, l’operazione è riuscita.