FRIENDSWOOD – Aric Harding è un musicista texano che fino all’arrivo dell‘uragano Harvey viveva a Friendswood nella contea di Galveston, una delle più colpite dagli allagamenti.

Harding è tornato nella sua casa per suonare il suo pianoforte per mostrare al figlio che lo strumento funziona ancora. La musica risuona nella casa invasa dall’acqua creando un effetto suggestivo. Il video è stato ripreso da diverse tv in giro per il mondo.