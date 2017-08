SAN JOSE’ (USA) – Ancora una volta critiche sulla polizia americana e i suoi metodi un tantino esagerati. Un agente è al centro di un discusso video girato da una donna in California, a San José, per aver tenuto puntata la pistola contro un automobilista per nove minuti, senza, in realtà, motivi gravi.

L’automobilista era stato fermato dalla pattuglia per eccesso di velocità. Durante il controllo il poliziotto, avvicinatosi all’auto, aveva chiesto al conducente e alla donna che stava al posto del passeggero i documenti. Insospettito dal fatto che il conducente, per prendere i propri documenti, avesse frugato sotto al sedile dell’auto, l’agente ha estratto la pistola e l’ha tenuta puntata contro l’uomo per nove minuti, in attesa dei controlli fatti dalla centrale.

Nel frattempo, però, la compagna di viaggio dell’uomo ha ripreso tutto e il video ha fatto presto il giro del web, venendo ripreso anche da diversi media statunitensi. La polizia della California, dal canto suo, ha risposto alle critiche definendo “corretto” l’operato dell’agente.