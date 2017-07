YOUTUBE Usa, cane poliziotto aggredisce nero sospetto: i tre agenti non lo fermano

SAN DIEGO (USA) – Tre uomini, agenti della polizia, e un cane poliziotto contro un uomo solo e disarmato. Tre uomini che lasciano che il cane aggredisca il malcapitato, mordendolo mentre questi è immobilizzato per terra, con le manette ai polsi. Fa discutere il video di quel che hanno fatto tre agenti della polizia di San Diego, California, Stati Uniti.

Due filmati postati sul web mostrano il momento subito precedente all’aggressione da parte del cane e quello successivo, quando l’uomo sospettato dalla polizia, di colore, è ormai a terra, inerme, mentre il cane continua a morderlo.

L’autore del secondo filmato, Angel Nunez, ha postato il video su Facebook domandandosi: “Questo agente non aveva alcun controllo sul suo cane poliziotto. C’è qualcosa di totalmente sbagliato in quel che ho filmato. L’agente non sembrava aver addestrato bene il cane, il cane non sembrava affatto addestrato.

E se molti commenti al video hanno dato ragione la polizia, sostenendo che probabilmente il giovane di colore aveva fatto qualcosa per meritarsi quel trattamento, un secondo video mostra gli attimi immediatamente precedenti all’aggressione da parte del cane, e non emerge qualcosa che abbia potuto meritare un simile trattamento.

Nel filmato di Munoz si sente anche un passante che domanda ai poliziotti: “Voi non avete alcun controllo sul vostro cane, vero?”. Qualcun altro ha notato come fosse strano che tre poliziotti non siano riusciti ad allontanare il loro cane da un uomo inerme.

Il filmato è stato visualizzato oltre un milione di volte solo su Facebook, ed è stato rilanciato su YouTube e da diversi media.