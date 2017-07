YOUTUBE Usa, sfiorata collisione in pista: il concitato audio tra piloti e torre di controllo

SAN FRANCISCO – Disastro sventato all’aeroporto di San Francisco: un velivolo Air Canada ha sfiorato di poco altri quattro aerei pieni di passeggeri. Nel corso dell’episodio registrato dalla torre di controllo. si sentono le voci dei piloti della torre di controllo che, mentre osservano il volo AC759 passare sull’affollata pista d’atterraggio, parlano concitati.

Il drammatico momento, che avrebbe potuto causare la morte di cinquemila persone, poteva trasformarsi in una delle catastrofi aeree più tragiche della storia. “Se ciò che è accaduto è vero, è stato sventato il disastro aereo più grave nella storia dell’aviazione” ha detto il Capitano Ross Aimer, della United Airlines.

Nell’audio, il pilota Air Canada chiede alla torre di controllo dell’aeroporto se la pista scelta sia quella giusta. “Torre di controllo, vorrei solo confermare che vedo delle luci lungo la pista.. Potete confermare che sia quella giusta per atterrare?” chiede il pilota.

Quello che la torre di controllo non sa, è che il pilota non è posizionato sulla pista 28-R, ma sulla Taxiway C, parallela alla 28-R, dove quattro aerei pieni di passeggeri stanno aspettando istruzioni sul decollo.

Fortunatamente, la torre di controllo ha rapidamente avvertito il pilota, che è riuscito a evitare una devastante collisione.

“Stiamo indagando sulle circostanze e, al momento, non abbiamo altre informazioni” ha riferito la Air Canada in un comunicato.