BRNO – Valentino Rossi è ai box di partenza del MotoGp di Brno, in Repubblica Ceca, quando una fan gli chiede un selfie. Il motociclista allora la ignora, ma la donna insiste per avere una foto col campione. Una insistenza che non piace a Rossi e che alla fine la allontana. La donna però non era una semplice fan, ma il ministro del governo ceco Karla Slechtova che mal ha digerito il fatto che Rossi chiedesse di stare solo per concentrarsi prima della gara.

La ministra delle Politiche Regionali del governo ceco infatti si era recata ai box del MotoGp di Brno per scattare alcuni selfie con i piloti, ma non ha tenuto conto del fatto che prima di una gara importante i campioni potrebbero aver bisogno di concentrazione. La donna arriva e chiede la foto, Rossi la nega, lei insiste e alla fine se ne va, accettando la spiegazione del team.

Se ne va, ma non dimentica l’episodio, che evidentemente ha vissuto come una mancanza di rispetto. E così su Facebook racconta la sua versione dei fatti e si sfoga, senza tralasciare una frecciatina al veleno diretta proprio al campione italiano:

“E’ una situazione un po’ triste. Tutto quello che volevo era solo augurare a Rossi buona fortuna prima della gara. Con quel rumore non si capiva molto e quindi probabilmente è sembrato fossi una fan insistente. Non è così ma capisco il malinteso. Capisco che la preparazione prima della gara è molto importante e che Valentino è una grande stella. Ringrazio il nostro Abraham e il vincitore – molto caro Marquez – per l’attenzione che mi hanno concesso!!”.

