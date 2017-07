MODENA – Le fan di Vasco Rossi hanno lanciato i reggiseni sul palco durante la canzone Rewind.

Il colpo d’occhio del concerto di Modena è impressionante. Il Modena Park è una colossale arena per 220.000 fan di Vasco, e l’annuncio della partenza arriva con le note altisonanti e kubrickiane di Also sprach Zarathustra, un sole rovente che passa sugli schermi e precede l’arrivo in scena del Blasco.