YOUTUBE Vigile del fuoco afferra bambino che si lancia dalla finestra della casa in fiamme

ATLANTA – Un vigli del fuoco di Atlanta in Georgia vigile del fuoco preso un bambino che si è lanciato dalla finestra del secondo piano di una casa in fiamme. Il pompiere Robert Sutton è stato tra i primi vigili del fuoco della contea di DeKalb ad arrivare sulla scena dell’incendi, scoppiato in un appartamento del quartiere di Glenwood. E’ accaduto lo scorso mercoledì: Suton ha sentito un uomo che gridava dall’alto.

“Era un padre che chiedeva aiuto. Era fuori dalla finestra col figlio in braccio. Io ho fatto quello che qualunque altro vigile del fuoco avrebbe fatto” ha detto Sutton al canale Fox 5. Sutton, che è cresciuto nei pressi del complesso di appartamenti in cui è scoppiato l’incendio, vanta dieci anni di esperienza. Dopo aver sentito le grida ha detto al padre di lanciare il bambino. Lui era sotto e lo ha afferrato, evitando così che avvenisse una tragedia.

Il piccolo è stato poi portato in salvo lontano dal fumo. La notizia è stato ripresa e rilanciata dal Daily Mail.