YOUTUBE Vomita addosso all’intervistatrice durante le celebrazioni del 4 luglio

HERMOSA BEACH – Una giornalista sta intervistando una persona ad Hermosa Beach in California. Il tema sono le celebrazioni del 4 luglio, l’Indipendence Day che negli Stati Uniti è festa nazionale. Improvvisamente, mentre Wendy Burch della Ktla sta parlando con una persone che ha appena partecipato alla corsa, Iron Man che si tiene da decenni e che consiste nel correre un miglio, pagaiare per un miglio e poi bere sei lattine di birra tutte di un fiato, uno dei concorrenti vomita addosso a intervistato e intervistatrice.

La diretta si interrompe e viene inquadrato lo studio in cui siedono due conduttori, un uomo e una donna. Quest’ultima non riesce a parlare e viene inquadrata per tutto il tempo con una mano davanti alla bocca. Su Youtube le immagini di cui parla anche il Daily Mail.