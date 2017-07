LONDRA – Cosa fareste se uno spettatore iniziasse a fare fin troppo rumore mentre state giocando una partita a Wimbledon? La tennista belga Kim Clijsters ha sfidato il fan che continuava a dare consigli e suggerimenti, gridando dagli spalti, a scendere in campo e a giocare al suo posto.

Una scena tutta da ridere quella che si è verificata durante una partita amichevole che vede protagonista la vincitrice di tre Us Open e la due volte semifinalista di Wimbledon Kim, che infastidita dallo spettatore che si è improvvisato allenatore ed esperto di gioco lo ha chiamato in campo, gli ha prestato una delle sue magliette e lo ha invitato a prendere il posto della sua avversaria e giocare contro di lei. Come sarà andata a finire?

(Video da YouTube)