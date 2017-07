YOUTUBE Wimbledon, una raccattapalle sviene: rianimata e portata via dal campo

LONDRA – Proprio nel bel mezzo del secondo set di Ernest Gulbis contro Victor Estrella Burgos valido per il torneo di Wimbledon, una raccattapalle s’è sentita male.

I giocatori non hanno esitato a fermarsi e Gublis è andato di persona a vedere come stava. La raccattapalle non ha dato segni di vita per quasi un minuto, i dottori l’hanno rianimata e portata fuori dal campo. La donna è stata subito sostituita e il match è ripartito.

A Wimbledon i raccattapalle sono 250, ragazzi e ragazze intorno ai 15 anni. Quattro squadre da sei sono scelte per il campo centrale e il campo 1, sei squadre da sei raccattapalle ruotano invece negli altri campi.