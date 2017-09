ROMA – La prima puntata di X Factor ha già premiato come grande protagonista la giudice Mara Maionchi. Molte parolacce ma anche tante risate in diretta su Sky. Quando sul palco arrivano da Napoli “The Noiserz”, lei subito chiede: “Ma perché non vi siete chiamati i cavalli, che nome del c…”. E poi ancora: “Questa cosa di cantare in inglese comincia a rompermi i c…, siamo in Italia e non riusciamo a far niente. Noi dobbiamo prima sopravvivere qui e poi tentare di fare qualcosa all’estero, la globalizzazione ci ha mandato all’aria, gli inglesi ci massacrano”.