YOUTUBE Zidane: “Asensio non convocato per colpa della ceretta”. E scoppia a ridere

MADRID – Marco Asensio non potrà giocare nell’esordio in Champions League del Real Madrid contro l’APOEL per colpa della… ceretta. Asensio ha infatti incredibilmente rimediato un fastidio per un’infezione da depilazione.

Dopo la ceretta, infatti, un pelo della gamba della stellina classe ’96 si è infatti infettato provocando un impensabile problema al talentino, impossibilitato a correre senza sentire fastidio, A comunicare l’assurdo motivo dello stop di Asensio è stato lo stesso Zidane in conferenza stampa.