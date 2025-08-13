“La Tac sul corpo di Alessandro Venier ha fatto emergere cose rilevanti”. A dirlo all’Ansa sono gli inquirenti che stanno indagando sulla morte del 35enne. Le stesse fonti investigative non hanno tuttavia voluto specificare la portata delle scoperte medico-legali dopo l’esame che si è svolto ieri.

Secondo quanto filtra, sarebbero sostanzialmente tuttavia confermate le ricostruzioni fatte dalla mamma della vittima, Lorena, che ha confessato di aver ucciso il figlio, assieme alla nuora Mailyn, e di averlo fatto a pezzi e nascosto in un contenitore coperto di calce. Proprio il bidone sarà al centro delle verifiche dei Ris che si stanno svolgendo in queste ore all’ospedale di Gemona. Entro sera ci sarà anche l’ennesimo sopralluogo nella “villetta dell’ orrore” per completare gli accertamenti; nella giornata di ieri le operazioni erano state rallentate dalla necessità di procedere preventivamente con la bonifica dell’edificio da parte degli artificieri a causa della possibile presenza di residuati bellici di cui la vittima faceva collezione e la cui detenzione o attività comunque già gli erano costate alcune denunce.

Gli esperti del reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, questa mattina hanno partecipato all’autopsia, effettuata dal perito nominato dalla Procura, alla presenza di tutti i consulenti di parte. L’esame è stato complicato dal fatto che la salma è stata sezionata in tre pezzi.