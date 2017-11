Autostrade, chiusure per lavori prossimi giorni: tutti gli aggiornamenti

ROMA – Aggiornamento in tempo reale sulla situazione della viabilità di oggi sabato 25 novembre, e dei prossimo giorni, diramati da autostrade.it.

A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE: CHIUSO IL TRATTO GENOVA NERVI-RECCO

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 27 alle ore 06:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante, per lavori di manutenzione. Di conseguenza nello stesso orario sarà inibito l’accesso all’area di servizio ‘S.Ilario sud’, situata all’interno del tratto chiuso.

In alternativa dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Genova Nervi, si dovrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione autostradale di Recco per proseguire in direzione di Sestri Levante.

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA L’USCITA DI FERRARA NORD

Sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22:00 di lunedì 27 alle ore 06:00 di martedì 28 novembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Ferrara nord, per chi proviene da Padova, per lavori di manutenzione.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Ferrara sud o di Altedo.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di lunedì 27 alle ore 06:00 di martedì 28 novembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, per lavori di manutenzione.

In alternativa a chi è diretto verso Casalecchio di Reno si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto ed uscire a Bologna Borgo Panigale.

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne:

-per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 27 alle ore 05:00 di martedì 28 novembre;

-per una notte, dalle ore 22:00 di mercoledì 29 alle ore 05:00 di giovedì 30 novembre

sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e la dogana di Chiasso, in direzione della Svizzera, e sarà anche chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la SP17 transitando da San Fermo della Battaglia, Monte Olimpino e Via Bellinzona, fino a raggiungere la Dogana di Ponte Chiasso. In alternativa all’entrata di Como Centro verso Milano, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Fino Mornasco;

-per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 28 alle ore 05:00 di mercoledì 29 novembre;

-per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 30 novembre alle ore 05:00 di venerdì 1 dicembre

sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, in direzione di Milano.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo Lago di Como, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo la SP17, transitando da Via Bellinzona, Monte Olimpino e San Fermo della Battaglia, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSE LE STAZIONI DI PARMA E DI FIDENZA

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno effettuate le seguenti chiusure autostradali:

per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 27 alle ore 06:00 di martedì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano, Fidenza;

-in uscita per chi proviene da Bologna, Terre di Canossa Campegine.

Per una notte, dalle ore 21:00 di martedì 28 alle ore 06:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Milano, Fiorenzuola d’Arda;

-in uscita per chi proviene da Bologna, Parma.

Per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 30 novembre alle ore 06:00 di venerdì 1 dicembre, sarà chiusa l’entrata delle stazioni di Parma e di Fidenza, verso Milano.

Si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

– in alternativa all’entrata di Parma, Fidenza;

– in alternativa all’entrata di Fidenza, Fiorenzuola d’Arda.